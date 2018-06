Berlin (AFP) Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) hält negative Auswirkungen der gegen Russland verhängten Sanktionen für die deutsche Wirtschaft für überschaubar. Zwar gebe es deswegen Probleme, aber "das ist nicht so dramatisch, dass die deutsche Wirtschaft daran in Schwäche kommen würde, dass man von einem Abschwung sprechen kann", sagte der Wirtschaftspolitiker am Donnerstag dem Sender n-tv. Er wandte sich dagegen, "dass wir jetzt zu sehr in Pessimismus machen".

