Vilnius (AFP) Die Europäische Union erwägt wegen des russischen Embargos für Lebensmittel aus ihren Mitgliedstaaten ein Einschalten der Welthandelsorganisation (WTO). "Wir werden unsere Produzenten mit rechtlichen Mitteln verteidigen", sagte der EU-Botschafter in Moskau, Vygaudas Usackas, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der frühere litauische Außenminister sagte, das von der Regierung in Moskau beschlossene Einfuhrverbot werde "vor allem die russischen Konsumenten bestrafen", da Russland rund 35 Prozent seines Lebensmittelbedarfs aus den EU-Staaten bezieht.

