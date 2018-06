Berlin (AFP) FDP-Chef Christian Lindner hat Verständnis für seine Parteikollegen in Brandenburg, die mit einer ironischen Kampagne um Stimmen bei der anstehenden Landtagswahl werben. Zwar habe er bei dem Slogan "Keine Sau braucht die FDP" auch "erst einmal den Atem angehalten", sagte Lindner am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Doch er habe verstanden, dass die Kollegen mit der "ironischen, pointierten und provokanten Zuspitzung" nach Möglichkeiten suchten, in die Öffentlichkeit zu kommen, um für ihre Argumente zu werben.

