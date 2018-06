Nürnberg (AFP) In deutschen Unternehmen hat es im zweiten Quartal dieses Jahres über eine Million unbesetzter Stellen gegeben. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zählte bei seiner vierteljährlichen repräsentativen Betriebsbefragung exakt 1,064 Millionen offene Stellen, 13,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das IAB am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Gut drei Viertel der zu vergebenden Posten seien dabei sofort zu besetzen gewesen. "Damit zeigt sich die aktuelle Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften auf einem anhaltend hohen Niveau", erklärte IAB-Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.