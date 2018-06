Frankfurt/Main (AFP) Die Leitzinsen in der Eurozone bleiben einen weiteren Monat auf ihrem historischen Tiefstand. Der Gouverneursrat der Europäischen Zentralbank (EZB) entschied sich am Donnerstag dazu, den Zinssatz, zu dem sich Banken bei der EZB mit Geld versorgen, weiter auf dem Rekordtief von 0,15 Prozent zu belassen, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitteilte. Auch sollen Kreditinstitute, die Geld lieber kurzfristig bei der EZB parken, anstatt es an Unternehmen zu verleihen, für die EZB-Einlagen weiter einen Strafzins von 0,1 Prozent bezahlen.

