Moskau (AFP) Als Antwort auf die wegen der Ukraine-Krise verhängten westlichen Sanktionen gegen Russland hat Moskau einen weitreichenden Einfuhrstopp für Lebensmittel aus der EU und den USA beschlossen. Es werde ein "vollständiges Embargo" für Fleisch, Obst, Gemüse und Milchprodukte verhängt, sagte Ministerpräsident Dmitri Medwedew am Donnerstag. Die Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine dauerten derweil an.

