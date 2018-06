München (AFP) Das Kickboxen hilft US-Schauspieler John Cusack beim Abbau von Frust im Job: "In Hollywood triffst du auf viel passiv aggressive Energie", sagte der 48-Jährige laut Vorabmeldung vom Donnerstag in einem Interview mit dem Magazin "Playboy". "Jeder säuselt: 'Oh, es ist so schön, dich zu sehen', dabei stehen wir alle im Wettbewerb miteinander", beklagte der durch Filme wie "Stand by me" oder "Bullets over Broadway" bekannt gewordene Schauspieler. Seine angestauten Gefühle werde er bei Sparring-Duellen los: "Wenn du schon in einem Kampf bist, dann ist es viel besser, das auch zuzugeben. Dann kannst du ganz ehrlich aufeinander einhauen."

