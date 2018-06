Paris (AFP) In Frankreich sind am Donnerstagmorgen elf Christen aus dem Irak angekommen, die in dem Land vorläufig Asyl bekommen. Es handle sich um die ersten Christen aus dem Irak, die seit der Ankündigung der französischen Regierung angekommen seien, der von Islamisten verfolgten Minderheit vereinfacht Asyl zu gewähren, teilte die Hilfsorganisation AEMO mit. Die elf Flüchtling, alle Mitglieder einer Familie, zeigten sich bei ihrer Ankunft am Flughafen in Paris "erleichtert". Die Lage vor Ort für die Christen im Irak beschrieben sie als "katastrophal".

