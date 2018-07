Köln (SID) - Dank eines Treffers des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Kevin Kuranyi hat Dynamo Moskau die Play-offs zur Europa League erreicht. Der Klub aus der russischen Hauptstadt gewann das Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde beim israelischen Vertreter Hapoel Ironi Kirjat Schmona mit 2:1 (2:1), Kuranyi sorgte nach frühem Rückstand dabei per Foulelfmeter für den Ausgleich (22.). Schon beim 1:1 im Hinspiel hatte der 32-Jährige getroffen. Die Play-offs werden am Freitag in Nyon ausgelost (13.00).