Louisville (dpa) – Tiger Woods hat bereits auf der ersten Runde der PGA-Championship seine Chancen auf den 15. Gewinn eines Major-Turniers eingebüßt.

Der mit Rückenproblemen gestartete US-Amerikaner spielte auf dem Valhalla Golf Club etwas außerhalb von Louisville/Kentucky eine 74er-Auftaktrunde und blieb somit drei Schläge über Platzstandard. "Es war nicht sehr gut. Viele schlechte Schläge und beim Putten habe ich den Ball einfach nicht ins Loch bekommen", meinte Woods, auf dessen Score-Jarte vier Bogeys und ein Birdie verzeichnet waren.

Der Start des 38-Jährigen hatte sich erst am Mittwoch (Ortszeit) entschieden, nachdem Woods eine Proberunde über neun Löcher spielte. Am Sonntag hatte sich der 14-malige Major-Champion beim Turnier in Akron/Ohio eine Verletzung im unteren Rücken zugezogen und konnte nicht zu Ende spielen. Sein Rücken fühle sich ein wenig steif an, meinte Woods, nach seiner Auftaktrunde. Anschließend ließ er sich behandeln.

Die Führung teilen sich Lee Westwood aus England und der Amerikaner Kevin Chappell. Beide liegen mit 65 Schlägen sechs unter Par. US-Open-Champion Martin Kaymer startete erst am Nachmittag (Ortszeit) zusammen mit dem Weltranglisten-Ersten, Rory McIlroy (Nordirland) und Masters-Sieger Bubba Watson aus den USA, ins Turnier.

Leaderboard PGA-Internetseite