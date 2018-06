Louisville (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods (USA) ist ungeachtet seiner kürzlich aufgetretenen Rückenprobleme bei der 96. PGA Championship gestartet und hat schon auf der ersten Runde einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Der 38-Jährige spielte am Donnerstag auf dem Par-71-Kurs eine 74 und musste sich damit am Freitag deutlich steigern, um den Cut beim vierten und letzten Major des Jahres im Valhalla Golf Club in Louisville/Kentucky noch zu schaffen.

"Das war nicht besonders gut. Ich hatte viele schlechte Schläge", sagte Woods, der am vergangenen Sonntag bei der World Championship in Akron/Ohio wegen seiner Rückenbeschwerden aufgegeben hatte.

"Ich habe keinerlei Schmerzen", hatte Woods allerdings nach der Proberunde in Kentucky berichtet: "Wenn ich keinen Rückfall bekomme, ist alles in Ordnung."

Sein Landsmann Matt Kuchar hatte dagegen seinen Start in Louisville wegen Rückenproblemen abgesagt. Das teilten die Turnierverantwortlichen am Donnerstag mit. Der Weltranglistensechste hatte im April das US-Turnier in Hilton Head/South Carolina gewonnen. Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer (Mettmann) ging erst am Nachmittag (Ortszeit) auf das Grün.