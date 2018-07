Kirkuk (AFP) Mit ihrer Großoffensive im Nordirak haben die Kämpfer der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) zehntausende Christen in eine beispiellose Flucht getrieben. Die Kämpfer übernahmen in der Nacht zum Donnerstag die Kontrolle über die größte christliche Stadt des Landes, Karakosch, wie Bewohner und Geistliche sagten. Die Islamisten hätten Kirchen besetzt, Kreuze abgenommen und Schriften verbrannt, sagte der christlich-chaldäische Patriarch Louis Sako. Auch zahllose Angehörige der Minderheit der Jesiden befinden sich auf der Flucht.

