Kirkuk (AFP) Die Flucht zehntausender irakischer Christen und Jesiden nach dem Vormarsch der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat die internationale Gemeinschaft in Alarmbereitschaft versetzt. Der UN-Sicherheitsrat wollte noch am Donnerstagabend eine Dringlichkeitssitzung abhalten, Frankreich und die USA erwägen, den Kampf gegen die Islamisten zu unterstützen. Die IS-Milizen hatten in der Nacht zum Donnerstag die Kontrolle über Karakosch übernommen, die größte christliche Stadt des Irak.

