Tel Aviv (dpa) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Angela Merkel für ihre klare Haltung gegen jegliche Erscheinungsform der Judenfeindlichkeit gedankt. In Europa brenne derzeit "ein Feuer des Antisemitismus", sagte Netanjahu dem ZDF. Israel sei dankbar zu sehen, dass sich die deutsche Kanzlerin entschieden dagegen stelle. Er wünsche sich, dass sich auch die Bevölkerung in Europa stärker für Israel und gegen Antisemitismus ausspreche, so Netanjahu weiter.

