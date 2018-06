Monrovia (AFP) Die am stärksten von der Ebola-Epidemie betroffenen Länder Liberia und Sierra Leone greifen im Kampf gegen das Virus zu drastischen Maßnahmen. Nach der Verhängung des Notstands stellten die beiden westafrikanischen Staaten ganze Städte unter Quarantäne. In Liberia riegelte die Armee zudem Zufahrtstraßen zur Hauptstadt Monrovia ab. Mit der Ankunft eines infizierten Missionars in Madrid wird erstmals ein mit Ebola-Patient in Europa behandelt.

