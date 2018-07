Köln (SID) - Der viermalige Motorrad-Weltmeister Jorge Lorenzo (Spanien) hat seinen auslaufenden Vertrag bei Yamaha um zwei Jahre bis 2016 verlängert. Dies gaben das Werksteam aus der MotoGP und der 27-Jährige am Donnerstag bekannt. Im vergangenen Monat hatte bereits Italiens Superstar Valentino Rossi seinen Kontrakt verlängert, das Yamaha-Duo für die Königsklasse bleibt damit unverändert.

"Es war immer mein Wunsch, meine Karriere mit Yamaha fortzuführen", sagte Lorenzo: "Ich glaube wirklich, dass wir zusammen um den Titel kämpfen können. Die laufende Saison war für mich nach dem schlechten Start sehr anspruchsvoll, aber wir werden jetzt von Rennen zu Rennen arbeiten."

Lorenzo holte 2006 und 2007 den Titel in der 250ccm-Klasse, 2010 und 2012 wurde er Weltmeister in der MotoGP. In der aktuellen Saison ist er allerdings noch ohne Sieg und liegt im Klassement nur auf dem enttäuschenden fünften Rang.