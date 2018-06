Russland veröffentlicht Boykott-Liste für Waren aus EU und USA

Moskau (dpa) - Die EU-Staaten und die USA dürfen ab sofort kein Fleisch und keine Milchprodukte mehr nach Russland liefern. Von dem gestern angekündigten einjährigen Einfuhrverbot sind auch Obst und Gemüse betroffen, wie Regierungschef Dmitri Medwedew in Moskau mitteilte. Die Sanktionen gelten demnach auch für Australien, Kanada und Norwegen. Es handelt sich um Russlands bisher schärfste Reaktion auf die Sanktionen des Westens im Ukraine-Konflikt. Gegen die Ukraine erließ Russland außerdem ein Überflugverbot über seinen Luftraum.

Russland erteilt Snowden Aufenthaltsgenehmigung für drei Jahre

Moskau (dpa) - Russland hat dem früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden eine Aufenthaltsgenehmigung für drei Jahre erteilt. Das sagte Snowdens Anwalt in Moskau. Snowden könne sich in Russland frei bewegen. Außerdem dürfe der 31-Jährige ins Ausland reisen - aber nicht länger als für drei Monate. Snowden hatte Überwachungspraktiken des US-Geheimdienstes NSA enthüllt und lebt seit Juni 2013 an einem geheimen Ort in Moskau. Die USA fordern seine Auslieferung wegen Geheimnisverrats. Russland lehnt eine Abschiebung ab.

Brände und Zusammenstöße auf dem Maidan in Kiew

Kiew (dpa) - Auf dem seit Monaten von Demonstranten besetzten Unabhängigkeitsplatz in Kiew - dem Maidan - brennt es wieder. Etwa 300 städtische Mitarbeiter versuchten, die seit Dezember bestehenden Barrikaden zu räumen. Die Bewohner des Zeltlagers zündeten aus Protest Reifen an und warfen Brandsätze. Über der Innenstadt bildete sich eine Rauchwolke. Mehrere Mitarbeiter der Stadt wurden verletzt. Die Demonstranten auf dem Maidan fordern weiter vorgezogene Parlamentswahlen und den Beginn von Reformen.

BKA sieht trotz Drohung eines Islamisten keine Hinweise auf Anschläge

Wiesbaden (dpa) - Trotz Drohungen eines deutschen Islamisten sehen die Sicherheitsbehörden zurzeit keine Anhaltspunkte für mögliche Terroranschläge in Deutschland. Die Gefährdungslage sei weiterhin abstrakt hoch, erklärte das Bundeskriminalamt. Gleichwohl würden derzeit keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen oder einen bevorstehenden Anschlag vorliegen. Der Aufruf des Salafisten Silvio K. zu Attentaten sei bekannt. In Sicherheitskreisen hieß es, die Drohung des jungen Mannes sei nur eine von vielen.

Zähes Ringen um Waffenruhe für Gaza

Gaza (dpa) - Kurz vor Ende der dreitägigen Feuerpause im Gazakrieg hat die Hamas Druck auf Erfüllung ihrer Forderungen gemacht. Die Kassam-Brigaden, ihr bewaffnete Arm, erklärten, sie würden die Kämpfe wieder aufnehmen, falls die Forderungen nicht berücksichtigt würden. Bei indirekten Gesprächen in Kairo bemühen sich ägyptische Vermittler um eine dauerhafte Waffenruhe zwischen Israel und den militanten Palästinenserorganisationen in Gaza. Die 72-stündige Waffenruhe begann am Dienstag und soll bis morgen früh 07.00 Uhr laufen.

Kerry vermittelt erneut in afghanischer Wahlkrise

Kabul (dpa) - US-Außenminister John Kerry ist zum zweiten Mal innerhalb eines Monats in Kabul, um in der afghanischen Wahlkrise zu vermitteln. Er wolle sich mit den beiden Kandidaten für das Präsidentenamt, Abdullah Abdullah und Aschraf Ghani, sowie mit Präsident Hamid Karsai treffen, teilte das State Department mit. Kerry werde Abdullah und Ghani dazu ermutigen, "kollegial und staatsmännisch" zusammenzuarbeiten. Der frühere Außenminister Abdullah hatte nach der Stichwahl Wahlbetrug kritisiert.