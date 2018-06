Jerusalem (AFP) Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat eine Untersuchung zu den Angriffen auf Rettungskräfte im Gaza-Konflikt angekündigt. "Das humanitäre Völkerrecht wurde in diesem Konflikt nicht präzise und ehrgeizig angewendet", kritisierte der IKRK-Präsident Peter Maurer am Donnerstag nach einem Besuch im Gazastreifen vor der Presse in Ost-Jerusalem. Seine Organisation werde sehr genau die Vorfälle untersuchen, bei denen medizinischer Personal und "unsere Kollegen des Palästinensischen Roten Halbmondes getötet wurden".

