Wien (AFP) In Österreich muss sich eine Frau wegen Porno-Dreharbeiten in einer Dorfkirche vor Gericht verantworten. Der Angeklagten drohe wegen Herabwürdigung religiöser Lehren bis zu sechs Monate Haft, sagte Polizeisprecherin Simone Mayr am Donnerstag. Das Gericht könne aber auch nur eine Geldstrafe zu verhängen. Die Frau habe die Tat gestanden und sich dafür entschuldigt. Der Gemeindepfarrer hatte im Juni Anzeige erstattet, nachdem ihn Jugendliche auf mehrere Online-Sexfilme aufmerksam gemacht hatten, die in der Kirche spielten.

