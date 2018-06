Strbske Pleso (SID) - Der polnische Radprofi Rafal Majka hat den heimischen Fans auf der fünften Etappe der Polen-Rundfahrt einen Sieg beschert. Der 24-Jährige vom Team Tinkoff-Saxo, der bei der abgelaufenen Tour de France zwei Etappen und das Bergtrikot gewonnen hatte, setzte sich nach 190 km durch die Hohe Tatra von Zakopane nach Strbske Pleso in der Slowakei auf 1313 m Höhe im Sprint einer Spitzengruppe vor den Spaniern Benat Intxausti und Jon Izagirre (beide Movistar) durch.

Durch den Sieg übernahm Majka auch die Gesamtführung vom Slowaken Petr Vakoc (Quick Step), der zeitgleich mit dem Polen Zweiter ist. Bester Deutscher war am Donnerstag Dominik Nerz (Wangen/BMC), der mit 26 Sekunden Rückstand auf Majka 34. wurde. In der Gesamtwertung liegt Nerz auf Platz 32.

Die sechste Etappe führt am Freitag mit Start und Ziel in Bukovina erneut durch bergiges Terrain. Die 71. Polen-Rundfahrt endet am Samstag mit einem Einzelzeitfahren in Krakau.