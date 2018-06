Moskau (AFP) Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden darf drei weitere Jahre in Russland bleiben. Die russischen Behörden erteilten Snowden eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, wie sein Anwalt Anatoli Kutscherena am Donnerstag mitteilte. Der 31-Jährige dürfe sich frei bewegen, ins Ausland reisen und in einigen Jahren die russische Staatsbürgerschaft beantragen. Snowden hatte mit seinen Enthüllungen die Affäre um die Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA ausgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.