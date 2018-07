Madrid (AFP) Ein in Liberia mit dem tödlichen Ebolavirus infizierter spanischer Missionar ist am Donnerstag in Spanien eingetroffen. Eine spanische Airbus-Militärmaschine mit dem 75-jährigen katholischen Priester an Bord landete auf dem Luftwaffenstützpunkt Torrejón de Ardoz, wie das Verteidigungsministerium in Madrid mitteilte. Es war der erste Ebola-Patient, der nach Europa ausgeflogen wurde.

