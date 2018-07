Moskau (SID) - Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel (Potsdam) ist bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Moskau ohne Probleme ins Finale eingezogen. Der Europameister siegte nach seinem Erfolg im Vorlauf auch im Halbfinale auf der Krylazkoje-Regattastrecke über 1000 m.

Das Finale findet am Samstag statt. Der 26-jährige Brendel peilt dabei sein erstes WM-Gold in einer olympischen Klasse an.