Brüssel (dpa) - Neue Bewohner am Brüsseler Flughafen: Zwischen startenden und landenden Flugzeugen haben 100 000 Bienen ein Zuhause gefunden.

Der Brüsseler Flughafen hat zwei Bienenstöcke aufgestellt. Die Insekten stört der Lärm und Kerosin-Gestank offenkundig nicht. "Bienen sind nicht taub, aber es ist nicht ihr am besten entwickelter Sinn", sagt Imker Vincent Dugarry.

In Belgien ist es das erste Bienenprojekt an einem Flughafen, in anderen Teilen Europas und den USA gibt es Ähnliches bereits. Die emsigen Bienen sollen 15 bis 60 Kilo Honig im Jahr produzieren, der an Flughafenmitarbeiter gehen könnte. Bienen bestäuben 80 Prozent aller angebauten Pflanzen in Europa und sind für die Landwirtschaft unerlässlich. Ein geheimnisvolles Bienensterben bedroht aber seit Jahren die Insekten.