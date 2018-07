Toronto (SID) - Wimbledonsieger Novak Djokovic ist beim ATP-Turnier in Toronto sang- und klanglos im Achtelfinale gescheitert. Der Weltranglistenerste aus Serbien und Schützling von Trainer Boris Becker ging gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga in nur 63 Minuten mit 2:6, 2:6 unter. Tsonga, der nun auf den Schotten Andy Murray trifft, hatte seit 2010 elf Niederlagen in Folge gegen Djokovic kassiert.