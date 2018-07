Bangkok (AFP) In Thailand ist der umstrittene Medienmogul und Gründer der monarchistischen Gelbhemden-Bewegung inhaftiert worden. Sein Anwalt Suwat Apaipakdi sagte am Donnerstag, Sondhi Limthongkul müsse ins Gefängnis, nachdem ein Berufungsgericht eine frühere Verurteilung bestätigt habe. Das Gericht habe eine Freilassung auf Kaution abgelehnt. Das Oberste Gericht Thailands werde am Freitag entscheiden, ob eine Kaution erneut zugelassen werde, fügte der Anwalt hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.