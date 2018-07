Buenos Aires (AFP) Im Schuldenstreit zwischen Argentinien und zwei US-Hedgefonds hat Buenos Aires am Donnerstag Klage gegen die USA vor dem höchsten UN-Gericht eingereicht. Das teilten der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IGH) und das argentinische Präsidialamt mit. US-Bundesrichter Thomas Griesa ordnete kurz darauf für Freitag eine weitere Anhörung an. Die Gespräche sollen um 15.00 Uhr (Ortszeit) in New York stattfinden.

