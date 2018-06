Pretoria (AFP) Im Mordprozess gegen den südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius hat Staatsanwalt Gerrie Nel den Angeklagten in seinem Schlussplädoyer als Lügner dargestellt. Pistorius' Aussage vor Gericht sei "ohne jeden Wahrheitsgehalt", sagte Nel am Donnerstag vor Gericht in Pretoria. Der 27-jährige Angeklagte sei ein "betrügerischer Zeuge". Die Anklage wirft Pistorius vor, seine Freundin Reeva Steenkamp im vergangenen Jahr im Streit erschossen zu haben.

