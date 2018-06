Washington (AFP) Die USA haben sich zutiefst besorgt über den Vormarsch der Islamisten im Irak gezeigt. Die Vertreibung von Christen und Kurden jesidischen Glaubens sei "nahe an einer humanitären Katastrophe", sagte der Sprecher von Präsident Barack Obama, Josh Earnest, am Donnerstag in Washington. Obama erwägt nach Informationen der "New York Times" Luftangriffe gegen die Kämpfer der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS).

