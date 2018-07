Donezk (AFP) Bei nächtlichen Angriffen am Stadtrand von Donezk in der Ostukraine sind drei Zivilisten getötet worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden bei den Granatenangriffen im Bezirk Budjoniwski am südöstlichen Stadtrand der Metropole zudem fünf Menschen verletzt, als mehrere Häuser zerstört wurden. Auch in einem Dorf am westlichen Rand der Stadt wurden demnach zwei Häuser zerstört, verletzt wurde aber niemand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.