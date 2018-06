Köln (SID) - Skiflug-Weltmeister Severin Freund wird auf einen Großteil der Sommersaison verzichten. Der 26-Jährige steht nicht im Aufgebot für die Springen am Samstag in Einsiedeln/Schweiz sowie eine Woche später in Courchevel/Frankreich. "Severin legt nach einer bisher verletzungsfreien, intensiven Vorbereitung eine Pause ein und wird im Herbst wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen", sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Fehlen wird in Einsiedeln zudem Andreas Wellinger (Ruhpolding), der beim Saisonstart im polnischen Wisla auf Rang drei geflogen war. Der 18-Jährige kehrt in Courchevel in das DSV-Team zurück, pausieren wird dann unter anderem Richard Freitag (Aue).