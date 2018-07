Buenos Aires (AFP) Nach dem Treffen einer argentinischen Großmutter mit ihrem vor 36 Jahren von den Militärs geraubten Enkel hat die 83-Jährige über den emotionalen Moment gesprochen. "Ich habe einen wundervollen Menschen getroffen", sagte Estela Carlotto vor Journalisten vor ihrem Haus in La Plata nahe Buenos Aires, nachdem sie ihren Enkel am Mittwochabend (Ortszeit) in die Arme schließen konnte. Ihr Enkel sei ein "reiner" Charakter, integer und "hundertprozentig optimistisch", sagte die Vorsitzende der argentinischen Menschenrechtsorganisation Großmütter der Plaza de Mayo.

