Peking (AFP) China als weltgrößter Absatzmarkt für Autos boomt weiter. Im Juli wurden 1,62 Millionen Autos in der Volksrepublik verkauft, 6,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der chinesische Herstellerverband am Freitag mitteilte. Seit Jahresbeginn kletterte die Zahl der verkauften Autos damit auf 13,30 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 8,2 Prozent verglichen mit den ersten sieben Monaten 2013. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr knapp 22 Millionen Autos in China verkauft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.