Frankfurt/Main (AFP) Die Zahl der Kirchenaustritte steigt nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" dramatisch. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Bayern habe von Januar bis Juni 2014 etwa 14.800 Austritte verzeichnet, berichtete die "FAZ" am Freitag. Das seien gut 50 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2013, als etwa 9700 Austritte registriert wurden. Einen ähnlichen Trend gibt es demnach in der Evangelischen Kirche in Württemberg. Dort stieg die Zahl der Kirchenaustritte in den ersten drei Monaten dieses Jahres verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 3500 auf 5500.

