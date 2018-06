Berlin (AFP) Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl will islamistischen Kämpfern aus Deutschland, die in den syrischen Bürgerkrieg gezogen sind, die Rückkehr verweigern. "Wir brauchen ein starkes Signal, dass wir solche fanatischen Islamisten nicht mehr in Deutschland sehen wollen", sagte der baden-württembergische CDU-Landeschef der Zeitung "Welt" vom Freitag. Wer als islamistischer Kämpfer in den Bürgerkrieg ziehe, habe selten Gutes im Sinn.

