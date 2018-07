Berlin (AFP) Die Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotstands wegen der Ebola-Epidemie in Westafrika durch die WHO hat keine konkreten Auswirkungen für Deutschland. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums sagte am Freitag in Berlin: "Für Deutschland hat das keine direkten Folgen." Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte den relativ seltenen Schritt einer solchen Ausrufung am Freitag nach einer Krisensitzung in Genf bekanntgegeben. Die Verhängung des Gesundheitsnotstands gibt der WHO die Möglichkeit, Ländern direkte Anweisungen und Handlungsempfehlungen zu geben.

