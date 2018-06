Saarbrücken (AFP) Fünf Tage lang ist Köln in der kommenden Woche am kollektiven Daddeln. In der Domstadt findet zum sechsten Mal die Spielemesse Gamescom statt, eine der bedeutendsten Messen für interaktive Unterhaltungselektronik der Welt. Intensiver denn je sollen die Besucher dort in diesem Jahr in ungeahnt große und detailreiche Fantasiewelten eintauchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.