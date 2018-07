Regensburg (AFP) Das mutmaßliche Justizopfer Gustl Mollath hat in dem Wiederaufnahmeverfahren zu seinem Fall alle Vorwürfe bestritten. "Die mir vorgeworfenen Straftaten habe ich nicht begangen", sagte Mollath am Freitag im Landgericht Regensburg. Er bestritt dabei auch, an einer geistigen Erkrankung zu leiden.

