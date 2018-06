Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) setzt sich bei der italienischen Regierung für eine deutsche Version des Netzauftritts der italienischen EU-Ratspräsidentschaft ein. Steinmeier habe das Anliegen auch gegenüber seiner italienischen Amtskollegin Federica Mogherini "in einem Brief deutlich gemacht", hieß es am Freitag in Berlin aus dem Auswärtigen Amt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.