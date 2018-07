Berlin (AFP) Mast- und Zuchtkaninchen soll es bald gesetzlich verordnet etwas besser gehen: Am Montag treten neue Regeln für die gewerbsmäßige Haltung von Kaninchen in Kraft, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Die Halter müssen den Tieren demnach etwa Aktivititäts- und Ruheflächen bieten, sie mindestens zweimal pro Tag in Augenschein nehmen und ihre Sachkunde nachweisen.

