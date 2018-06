Nyon (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trifft in den Play-offs zur Champions League auf den FC Kopenhagen aus Dänemark. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Mannschaft des neuen Trainers Roger Schmidt tritt am 19./20. zuerst auswärts an, das Rückspiel findet am 26./27. August in der Bayarena statt.

Bei einer erfolgreichen Qualifikation wäre die Werkself zum neunten Mal in der Königsklasse dabei. 2002 hatten die Rheinländer unter Trainer Klaus Toppmöller das Finale gegen Real Madrid verloren.