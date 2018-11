Dortmund (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund bekommt durch das frühe Scheitern von Ligarivale FSV Mainz 05 in der Europa League ein zusätzliches "Topspiel". Das eigentlich für Sonntag (21. September/17.30 Uhr) angesetzte Duell der beiden Fußball-Bundesligisten am vierten Spieltag in Mainz wird auf den bisher vakanten Samstagabend (18.30/Sky) vorgezogen. Wie der BVB mitteilte, hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) dies bereits bei der Bekanntgabe der Ansetzung der ersten vier Spieltage angekündigt.

Die Mainzer, die am Donnerstagabend durch ein 1:3 im Qualifikations-Rückspiel bei Asteras Tripolis (Griechenland) noch vor den Play-offs scheiterten, hätten im Falle des Einzugs in die Gruppenphase am Sonntag spielen dürfen, um einen Tag länger regenerieren zu können.