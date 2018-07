Kaiserslautern (SID) - Trainer Kosta Runjaic vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern setzt auch am Sonntag beim SV Sandhausen (15.30/Sky) auf Nachwuchstorwart Marius Müller. Der 21-Jährige werde für den gesperrten Tobias Sippel im Kasten der "Roten Teufel" stehen, "er hat unser vollstes Vertrauen, Marius wird seinen Job machen", sagte Runjaic.

Sippel hatte zum Auftakt gegen 1860 München (3:2) bereits nach 20 Minuten die Rote Karte wegen eines angeblichen Handspiels gesehen, die Pfälzer gerieten im Anschluss mit 0:2 in Rückstand, drehten die Partie aber in der zweiten Hälfte. "Man hat am Montag gesehen, was möglich ist, wen man auf dem Platz alles gibt und füreinander kämpft?, sagte Runjaic. Sippel wurde nur für ein Spiel gesperrt.