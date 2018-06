Louisville (SID) - US-Open-Champion Martin Kaymer hat am zweiten Tag der 96. PGA Championship eine enttäuschende Leistung abgeliefert und durfte sich am Freitagabend deutscher Zeit nur noch wenig Hoffnung auf den Cut machen. Bei anhaltenden Regenschauern spielte der 29-Jährige aus Mettmann auf dem Par-71-Kurs des Valhalla Golf Clubs in Louisville/Kentucky eine ganz schwache 74 und rutschte im Klassement weit ab.

Zahlreiche Golfer waren bei Kaymers Rundenende noch auf dem Grün. Die Chancen der früheren Nummer eins der Welt, doch noch das Wochenende beim vierten und letzten Major des Jahres zu erreichen, waren nach zwei Doppel-Bogeys jedoch gering. Derweil spielte Kaymers Flightpartner Rory McIlroy eine starke 67, der Weltranglistenerste aus Nordirland setzte sich damit zwischenzeitlich an die Spitze des Klassements.

"Die Putts waren eigentlich nicht schlecht, nur es wollte einfach nichts fallen. Das ist extrem frustrierend, vor allem wenn Rory neben dir so viel reinmacht", sagte Kaymer bei Golf.de: "Im kurzen Spiel habe ich zu viel liegen lassen."

Über die Möglichkeit eines solchen Szenarios hatte Kaymer schon vor dem Start sinniert. "Man kann sich so gut wie möglich auf diese Saisonhighlights vorbereiten, aber am Ende musst du auch immer ein Quäntchen Glück haben", hatte Kaymer gesagt, und dieses Glück fehlte dem zweimaligen Major-Sieger am Freitag völlig - mehrfach verpassten seine Putts die Löcher denkbar knapp.

Auf dem regennassen Kurs, auf dem Helfer während der zweiten Runde immer wieder das Wasser vom Rasen schoben, war Kaymer knapp eine Stunde später als angesetzt auf seine zweite Runde gegangen. Der Rheinländer startete am zehnten Loch vielversprechend mit einem Birdie, danach hagelte es jedoch Enttäuschungen. Nach einem Bogey an der 11 und einem Doppel-Bogey an der 14 musste Kaymer sich erstmals ernsthafte Gedanken um den Cut machen.

Kaymer wirkte in dieser Phase weiterhin ruhig und geduldig, und auf der ersten Neun schien er sich mit zwei Birdies an der 3 und der 5 zu fangen. Doch ein weiterer Doppel-Bogey an der sieben warf ihn erneut weit zurück.

Der von Rückenproblemen geplagte Superstar Tiger Woods (USA) erwischte war erst später auf seine zweite Runde gegangen, nach seinem schwachen Start (74) musste sich der Amerikaner, deutlich steigern, um den Cut zu schaffen.