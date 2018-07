Hamburg (SID) - Der Deutsche Handballbund (DHB) hat einen neuen Bundestrainer gefunden. Nach Informationen des Sport-Informations-Dienstes (SID) tritt der Isländer Dagur Sigurdsson die Nachfolge von Martin Heuberger an. Der DHB will die Entscheidung auf einer Pressekonferenz am kommenden Dienstag in Leipzig bekannt geben. Dies teilte der Verband am Freitag mit.

"DHB und HBL haben gemeinsam eine optimale Lösung für den deutschen Handball gefunden. Daher werden wir diese auch gemeinsam vorstellen", sagte Bauer: "Wir reden nicht nur vom Schulterschluss zwischen Verbänden und Vereinen, sondern wir wollen und werden diesen auch leben." Heubergers Vertrag war nach der sportlich verpassten Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar nicht mehr verlängert worden.

"Bevor nichts vom DHB veröffentlicht wird, werde ich keinen Kommentar dazu abgeben", sagte Sigurdssons Berater Wolfgang Gütschow dem SID. Offen ist noch, ob der Isländer das Amt beim DHB in Doppelfunktion ausüben wird. Sein Vertrag als Trainer der Füchse Berlin läuft noch bis 2017, er könnte nach einer Übergangszeit als Vereins- und Bundestrainer aufgrund einer Ausstiegsklausel spätestens im Jahr 2015 komplett zum Verband wechseln.

Seine sportliche Premiere wird der neue Bundestrainer im September geben. Bei zwei Länderspielen gegen die Schweiz am 20. September in Göppingen und am 21. September startet die DHB-Auswahl in die WM-Saison 2014/15. Die beiden Duelle gegen die Eidgenossen gelten als letzte Härtetests vor dem Auftakt der Qualifikation zur Europameisterschaft 2016. Die beginnt am 29. Oktober mit einem Heimspiel gegen Finnland in Gummersbach.

Sigurdsson, 215-maliger Nationalspieler Islands, ist seit 2009 in der Hauptstadt tätig, dabei übte er anfangs auch eine Doppelfunktion aus. Von 2008 bis 2010 arbeitete er als österreichischer Nationaltrainer.