Rom (AFP) Die von Italiens sozialdemokratischem Ministerpräsidenten Matteo Renzi angestrebte Verfassungsreform hat kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause eine erste Hürde genommen. Der Gesetzestext, der vor allem auf eine Reduzierung und Entmachtung des Senats zielt, wurde am Freitag in erster Lesung vom Senat in Rom angenommen. Die für Reformen zuständige Ministerin Maria Elena Boschi begrüßte die Entscheidung. Dies sei jedoch "nur ein erster Schritt, denn uns erwartet noch lange und heikle Arbeit".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.