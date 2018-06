Gaza (dpa) - Im Krieg zwischen der israelischen Armee und militanten Palästinensergruppen im Gazastreifen endet um 7.00 Uhr eine dreitägige Feuerpause. Israel und die Palästinenser hatten am Dienstagmorgen ihre Kämpfe in dem Gebiet an der Mittelmeerküste vorübergehend eingestellt. Beide Seiten hielten sich seitdem an die Waffenruhe. Indirekte Verhandlungen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo über eine dauerhafte Einstellung der Kämpfe sollten bis in die Nacht hinein andauern.

