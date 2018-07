Jena (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist angesichts der Wirtschaftssanktionen im Ukraine-Konflikt in Sorge über das deutsch-russische Verhältnis. Man müsse Angst haben, dass sich die Krise weiterentwickele, sagte Gabriel während seiner Sommertour in Jena. Von den aktuellen Sanktionen Russlands erwartet der Minister keine bedrohlichen Folgen für Deutschland. Der Anteil Russlands am deutschen Außenhandel betrage nur 3,3 Prozent. Außerdem seien viele deutsch-russische Geschäfte über Bundesbürgschaften abgesichert.

