Pretoria (dpa) - Im Mordprozess gegen Oscar Pistorius hat die Verteidigung im Schlussplädoyer Argumenten der Staatsanwaltschaft widersprochen. Anwalt Barry Roux wollte das Gericht noch einmal davon überzeugen, dass der südafrikanische Paralympics-Star seine Freundin Reeva Steenkamp in der Nacht zum Valentinstag 2013 irrtümlich getötet hat. Weil Pistorius im Februar 2013 im Badezimmer einen Einbrecher vermutete, habe er in Panik durch die Tür geschossen, so die Linie der Verteidigung. Das Urteil soll Ende des Monats fallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.