Kairo (AFP) Die radikalislamische Hamas hat verkündet, dass sie die bis zum Freitagmorgen verabredete Feuerpause im Gazastreifen nicht verlängern wird. Das teilten zwei ranghohe Vertreter der Organisation in der ägyptischen Hauptstadt Kairo mit, wo indirekte Verhandlungen mit Israel über eine dauerhafte Waffenruhe liefen. Ein führendes Mitglied der Gruppe Islamischer Dschihad, die ebenfalls an den Gesprächen unter ägyptischer Vermittlung teilnahm, bestätigte die Entscheidung. Noch vor Ablauf der jüngsten 72-stündigen Feuerpause am Freitag um 07.00 Uhr MESZ waren erneut Raketen aus dem Gazastreifen in Israel eingeschlagen. Zwei Geschosse seien im Süden Israels eingeschlagen, teilte die Armee in der Nacht zu Freitag mit.

